وقال الحزب في بيان إن مقاتليه يخوضون منذ "الساعة 12:00 من ظهر الخميس (...) اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية".

وأضاف أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة".

وأعلن الحزب كذلك أنه "عند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها" مقاتلوه "بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى احتراقها"، بعدما قال إنه دمّر دبابة أخرى فجر الخميس.

وصعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر غاراتها الجوية على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، ثم بدأت نهاية الشهر ذاته عمليات توغل بري جنوبا.

وقتل 1552 شخصا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أن كثّفت إسرائيل حملتها الجوية في البلاد في 23 سبتمبر، لا سيما على جنوبه وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق أرقام وزارة الصحة.