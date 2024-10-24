وأضاف غالانت خلال زيارته لقاعدة حتسريم الجوية، الأربعاء، وفق مقطع فيديو نشره مكتبه: "كل من يحاول إيذاءنا سيتضرر وهو ما ينطبق على إيران".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "بعد أن نهاجم إيران سيفهم الجميع القوة وعملية الإعداد والتدريب التي تمت، وكل من يحاول إيذاء إسرائيل سيدفع الثمن باهظا".

وبين أن تلك العملية "ستساعد العالم على فهم عملية الإعداد الإسرائيلية وقوتها العسكرية".

وتعهدت إسرائيل بالرد بعد هجوم الصواريخ الإيراني في الأول من أكتوبر، وسط مخاوف من دفع المنطقة إلى صراع أوسع.