وقال بوتين في خطابه أمام قمة بريكس في قازان بروسيا: "لقد امتد القتال إلى لبنان. وتأثرت دول أخرى في المنطقة أيضا. درجة المواجهة بين إسرائيل وإيران ارتفعت بشكل كبير. كل هذا يشبه ردود فعل متسلسلة ويضع الشرق الأوسط بأسره على شفير حرب شاملة".

من جانبه، اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه أمام قمة بريكس أن السلام في العالم لا يزال يواجه "تحديات عميقة".

وقال إن "المسيرة المشتركة لدول الجنوب العالمي نحو التحديث هي حدث كبير في تاريخ العالم (...) وفي الوقت نفسه، لا يزال السلام والتنمية في العالم يواجهان تحديات عميقة".