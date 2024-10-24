أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استهداف منشآت لإنتاج وتخزين الأسلحة عائدة لحزب الله اللبناني، في غارات ليلية نفذها طالت الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الجيش في بيان: "خلال الليل، نفذ سلاح الجو بتوجيه استخباري، غارات على عدة منشآت لتخزين الأسلحة وتصنيعها تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة الضاحية" الجنوبية.
وأشار إلى أنها تقع "تحت وداخل المباني المدنية".
وكان الإعلام الرسمي اللبناني أفاد بأن الدولة العبرية شنّت 17 غارة على الضاحية الجنوبية ليل الأربعاء، أدى بعضها إلى تسوية 6 مباني بالأرض.
وصعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر غاراتها الجوية على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، ثم بدأت نهاية الشهر ذاته عمليات توغل بري جنوبا.
وشنّت إسرائيل ليل الأحد سلسلة غارات استهدفت فروعا لجمعية "القرض الحسين" التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه.
وتقدّم المؤسسة الخاضعة لعقوبات أميركية منذ سنوات، خدمات مصرفية لمئات الآلاف من العملاء، وتتهمها إسرائيل بتمويل أنشطة حزب الله.
وقتل 1552 شخصا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أن كثّفت إسرائيل حملتها الجوية في البلاد في 23 سبتمبر، لا سيما على جنوبه وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق أرقام وزارة الصحة.