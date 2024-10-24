وقال الجيش في بيان: "خلال الليل، نفذ سلاح الجو بتوجيه استخباري، غارات على عدة منشآت لتخزين الأسلحة وتصنيعها تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة الضاحية" الجنوبية.

وأشار إلى أنها تقع "تحت وداخل المباني المدنية".

وكان الإعلام الرسمي اللبناني أفاد بأن الدولة العبرية شنّت 17 غارة على الضاحية الجنوبية ليل الأربعاء، أدى بعضها إلى تسوية 6 مباني بالأرض.

وصعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر غاراتها الجوية على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، ثم بدأت نهاية الشهر ذاته عمليات توغل بري جنوبا.

وشنّت إسرائيل ليل الأحد سلسلة غارات استهدفت فروعا لجمعية "القرض الحسين" التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه.