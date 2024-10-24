وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تواصل قوات الفرقة 162 أنشطتها العملياتية في منطقة جباليا، حيث قضت على عشرات المسلحين وفككت البنية التحتية للإرهاب".

وأضاف: "منذ بدء عمليتها في المنطقة، تم إجلاء عدد كبير من الفلسطينيين إلى مناطق أكثر أمنا، على الرغم من جهود حماس لمنع المدنيين من إخلاء المنطقة، وتم القبض على أكثر من 200 مسلح".

وتابع البيان: ""قضت القوات على عدد من المسلحين وحددت مواقع الأسلحة وتفكيكها، بما في ذلك بنادق (آيه.كيه 47) وقاذفات ومتفجرات".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.