وقام الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي عنيف وإطلاق نار كثيف من الآليات في مخيمي البريج والنصيرات.

ودوت انفجارات ضخمة ناتجة عن نسف مباني سكنية هزت غربي مدينة رفح، تزامنا مع غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف منطقة المواصي غربي رفح.

كما تم رصد إطلاق نار من الطيران المروحي على مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة كرم أبو معمر شرقي رفح.

وفي سياق متصل، أصيب الخميس عدد من أفراد الإنقاذ جراء قصف إسرائيلي في مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرة مسيرة استهدفت 3 من طواقم الإنقاذ ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات إسرائيلية متواجدة في منطقة الشيخ زايد، اعتقلت 5 من طواقم الإنقاذ العاملة في تلك المنطقة.

كما استهدفت دبابات إسرائيلية مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال قطاع غزة وأضرمت النيران فيها.