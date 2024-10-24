وقال الحزب المدعوم من إيران في بيان "قصفت المقاومة شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية واصابت أهدافها بدقة".

وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه استخدم صواريخ دقيقة وأنواعا جديدة من الطائرات المسيرة لأول مرة في اشتباكاته مع القوات الإسرائيلية.

وأكد الحزب تمكنه من صدّ قوات إسرائيلية في اشتباكات بعدة قرى حدودية في جنوب لبنان.

وأشار الحزب إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يسيطر بشكل كامل على أي قرية في جنوب لبنان.

كذلك قالت غرفة عمليات الحزب، يوم الأربعاء، إن مقاتليها قتلوا أكثر من 70 جنديا إسرائيليا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، دون ذكر الإطار الزمني لقتلهم.

وتقول إسرائيل إنها فقدت نحو 20 جنديا داخل لبنان منذ بدء عملياتها البرية، ونحو 30 آخرين في هجمات حزب الله على شمال إسرائيل.