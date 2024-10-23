استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء في العاصمة الرباط، أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
وحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الأمر يتعلق بـ:
– عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
– عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
– ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
– عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
– أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
– محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
– نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
– نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
– محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
– أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
– فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
– أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
– يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
– رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.
– فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
– ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
– عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
– محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
– نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
– عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
– كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
– فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
– مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
– أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
– زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
– عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.
– أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.
– هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.
– لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.
وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك محمد السادس.