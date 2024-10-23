وحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الأمر يتعلق بـ:

– عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

– عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

– ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

– عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

– أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

– نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

– نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

– محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

– أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

– فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

– أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

– يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

– رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.

– فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

– ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

– عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

– محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

– نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

– عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

– كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

– فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

– مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

– أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

– زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

– عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.

– أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.

– هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.

– لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.

وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك محمد السادس.