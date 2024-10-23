وأضاف موفدنا أن الغارة "لم يسبقها إنذار إسرائيلي لسكانها بالإخلاء".

فيما قالت مراسلتنا إن الغارة على الضاحية استهدفت شقة في مبنى قريب من السفارة الإيرانية في منطقة الجناح.

بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق مقذوفات عبر الحدود مع لبنان الأربعاء.

وقال بيان صادر عن الجيش "تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوفات من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

كما أشار إلى أنه رصد 4 صواريخ قادمة من لبنان باتجاه وسط إسرائيل، مبرزا أنه تم إسقاط عدد منها.

من جهته، أعلن حزب الله أنه اشتبك بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى الأراضي اللبنانية الأربعاء، بعد مرور شهر على اتساع الحرب بين الجانبين.

وقال الحزب، في بيان: "أثناء محاولة قوة مشاة للعدو الإسرائيلي التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، تصدى لها (مقاتلونا).. واشتبكوا بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وأجبروها على التراجع إلى خلف الحدود".