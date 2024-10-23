جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد قمة بريكس في روسيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيسين بحثا جهود وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية.

كما شددا على أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وحاسما تجاه تلك الممارسات، على نحو ينهي الكارثة الإنسانية التي تعصف بالمواطنين الفلسطينيين بالقطاع.

وقد أعرب الرئيس الفلسطيني للرئيس السيسي عن تقديره لجهود مصر المستمرة والدؤوبة لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني، والتحركات التي تبذلها مصر على مختلف المستويات لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.