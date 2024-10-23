وأضاف أوستن للصحفيين في روما أن "واشنطن ستواصل العمل مع إسرائيل للحصول على معلومات متعمقة"، بحسب وكالة رويترز.

كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر، الاثنين، أن حزب الله يخفي نقودا وذهبا بمئات الملايين من الدولارات في مخبأ بُني أسفل مستشفى (الساحل) في بيروت، وأضاف أنه لن يضرب المنشأة في الوقت الذي يواصل فيه هجماته على الأصول المالية للجماعة، وفق ما ذكرت الوكالة.

وتابع أوستن: "لم نر أي دليل على ذلك في هذه اللحظة. ولكن كما تعلمون، سنواصل التعاون مع نظرائنا الإسرائيليين للحصول على معلومات أفضل بشأن ما يبحثون عنه بالضبط".

وقال فادي علامة، النائب اللبناني عن حركة أمل ومدير مستشفى الساحل التي استهدفها الجيش الإسرائيلي، لرويترز إن إسرائيل تروج لادعاءات كاذبة وافتراءات، ودعا الجيش اللبناني إلى زيارة المستشفى وإظهار أنه لا يوجد به سوى غرف عمليات ومرضى ومشرحة.

وفي تصريح بثه التلفزيون، ذكر المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري أن حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله، والذي قتلته إسرائيل الشهر الماضي، هو الذي أمر ببناء المخبأ المصمم للإقامة لفترات طويلة.