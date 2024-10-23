وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.



وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.



فيما حضر من الجانب الأميركي، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة مايكل راتني والوفد المرافق لوزير الخارجية الأميركي.

ووصل بلينكن إلى الرياض في وقت سابق اليوم، في إطار جولته الإقليمية لبحث التطورات بالمنطقة في ظل استمرار الحرب في غزة ولبنان.

