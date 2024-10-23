وقال بلينكن بينما يستعد لمغادرة إسرائيل في الطريق إلى السعودية في إطار جولة بالمنطقة: "منذ 7 أكتوبر قبل عام، حققت إسرائيل معظم أهدافها الاستراتيجية في ما يتعلّق بغزة.. حان الوقت الآن لتحويل هذه النجاحات إلى نجاح دائم واستراتيجي".

وأضاف: "يتبقى أمران هما إعادة الرهائن وإنهاء الحرب مع التفاهم بشأن ما سيلي ذلك"

وعلّق على المساعدات المقدّمة إلى غزة بالقول: "تم تحقيق تقدّم، وهو أمر جيد، لكن يتعيّن تحقيق المزيد من التقدم، والأهم من ذلك، يتعيّن أن تستمر".