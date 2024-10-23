أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين في تل أبيب، الأربعاء، أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا أن على إسرائيل بذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع رغم وجود "تقدّم" في هذا الصدد.
وقال بلينكن بينما يستعد لمغادرة إسرائيل في الطريق إلى السعودية في إطار جولة بالمنطقة: "منذ 7 أكتوبر قبل عام، حققت إسرائيل معظم أهدافها الاستراتيجية في ما يتعلّق بغزة.. حان الوقت الآن لتحويل هذه النجاحات إلى نجاح دائم واستراتيجي".
وأضاف: "يتبقى أمران هما إعادة الرهائن وإنهاء الحرب مع التفاهم بشأن ما سيلي ذلك"
وعلّق على المساعدات المقدّمة إلى غزة بالقول: "تم تحقيق تقدّم، وهو أمر جيد، لكن يتعيّن تحقيق المزيد من التقدم، والأهم من ذلك، يتعيّن أن تستمر".