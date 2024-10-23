وأضاف في بيان أنه قتل 70 عنصرا من الحزب خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة بينهم 3 قادة، فضلا عن العثور على وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية وتدميرها.

أما في قطاع غزة فقد أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار المعارك في جباليا شمالي القطاع، بالإضافة إلى قتله عشرات المسلحين واعتقال عشرات آخرين.

من جانب آخر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 19 قتيلا و35 جريحا في غارات إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية محافظات النبطية والجنوب وبعلبك الهرمل بجنوبي وشرقي لبنان.

وصعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر غاراتها الجوية على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، ثم بدأت نهاية الشهر ذاته عمليات توغل بري جنوبا.

وشنّت إسرائيل ليل الأحد سلسلة غارات استهدفت فروعا لجمعية "القرض الحسين" التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه.

وتقدّم المؤسسة الخاضعة لعقوبات أميركية منذ سنوات، خدمات مصرفية لمئات الآلاف من العملاء، وتتهمها إسرائيل بتمويل أنشطة حزب الله.

وقتل 1552 شخصا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أن كثّفت إسرائيل حملتها الجوية في البلاد في 23 سبتمبر، لا سيما على جنوبه وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق أرقام وزارة الصحة.