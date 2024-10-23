والتقى السيسي مساء الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع "البريكس" بمدينة قازان الروسية، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة.

وحسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان فإن اللقاء "شهد تباحث الرئيسين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان: "دعا الرئيسان إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان، وخفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم".

وتابع: "شدد الرئيس السيسي على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دعم لبنان وتأكيد احترام سيادته وأمنه واستقراره".

وتطرقت المباحثات بين الرئيسين أيضا وفق البيان إلى "عدد من القضايا الدولية الملحة، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد السيد الرئيس السيسي موقف مصر الداعي للحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية للأزمات من خلال الحوار، على النحو الذي يحفظ السلم والأمن الدوليين، ويصون مقدرات الشعوب".

وأشاد السيسي بالدعم الروسي لمشاريع مصر الاقتصادية، ونوّه بـ"تطوّر العلاقات الثنائية مع روسيا" في السنوات الأخيرة، وبـ"المساهمة الروسية الفعالة في العديد من المشروعات القومية" على غرار محطة الضبعة النووية.

وخلال اللقاء وصف بوتين مصر بأنها "شريك على المدى الطويل وموثوق به لروسيا"، وقال إن "مصر تمثل نحو ثلث إجمالي حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا"، وفق وسائل إعلام روسية.

جدير بالذكر أن قمة "البريكس" المنعقدة هذا الأسبوع، هي الأولى لمصر بصفتها عضوا في المجموعة بعد انضمامها في يناير.