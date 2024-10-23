وقال موفدنا إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الأربعاء.

واستهدفت غارات حي الليلكي القريب من حي المريجة، والذي استهدف فيه الجيش الإسرائيلي القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين مطلع الشهر الجاري.

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان ثلاث مناطق في الضاحية الجنوبية وهي حي الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة.

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 إلى 2546 قتيل و11862 جريحا، وفقما ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، يوم الثلاثاء.

وأشار تقرير للجنة الطوارئ الحكومية يوم الثلاثاء حول الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إلى أنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية "125 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10775 اعتداء".

ووفق تقرير لجنة الطوارئ الحكومية فإن حركة النزوح مستمرة، حيث "وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191516 نازحا (44124 عائلة) في مراكز الإيواء".

وسجّل الأمن العام اللبناني من تاريخ 23 سبتمبر لغاية 21 أكتوبر 2024 عبور 343404 مواطن سوري و147608 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب وشمال لبنان والبقاع والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان.

كما شنّ الجيش الإسرائيلي في مطلع أكتوبر الجاري عملية برية جنوب لبنان.