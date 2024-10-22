ونشرت القناة الـ 12 الإسرائيلية صورتين لنافذة متضررة في منزل نتنياهو في قيسارية بشمال تل أبيب، وقالت إن "إحدى المسيّرات التي أطلقها (حزب الله) أصابت بشكل مباشر منزل رئيس الوزراء الخاص وألحقت أضراراً خارجية، وسمح بالنشر اليوم".

وأوضحت أن المسيرة "أصابت نافذة غرفة نوم في منزل نتنياهو، ولم تخترق المنزل بسبب التحصينات، وتسببت بأضرار خارجية فقط".

وتقول القناة 12 إن من الصعب رصد هذا الطراز من المسيّرات عبر الرادارات بسبب طبيعة تصميم هيكلها ومدى ارتفاع مستوى طيرانها.

الطائرة المسيّرة، وفق القناة، أصابت بشكل مباشر، منزل نتنياهو الخاص، الذي لم يكن هو وزوجته داخله لحظة الهجوم، وألحقت أضرارًا بالمبنى.

وحمّلت إسرائيل "حزب الله"، اليوم، ما وصفته بـ "المسؤولية الكاملة" عن إطلاق المسيّرة، باتجاه مقر إقامته في قيسارية، وفق القناة العبرية.