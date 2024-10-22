جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان العاهل الأردني، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، يوم الثلاثاء.

وطبقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة".

وشدد ملك الأردن وولي العهد السعودي على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.

وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال المساعدات إلى مقاصدها.