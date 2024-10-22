وقال عراقجي في مؤتمر صحافي قبيل لقائه أمير الكويت "تلقينا تطمينات من جيراننا بعدم استخدام أراضيهم وأجوائهم في الاعتداء على إيران".

ويأتي هذا التصريح وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، مع ترقب ضربة إسرائيلية لإيران في أعقاب هجومها الصاروخي على الدولة العبرية بداية أكتوبر الحالي.

وقال عراقجي "نحن نراقب عن كثب تحركات القواعد الأميركية في المنطقة ونعلم كل تحركاتها ورحلاتها"، مضيفا "إذا هاجمت إسرائيل إيران بأي شكل من الأشكال، فسترد إيران بالشكل نفسه".

وكرر عراقجي تحذيرات إيران لإسرائيل بعدم مهاجمة منشآتها النووية، قائلا إن "مهاجمة المواقع النووية جريمة دولية كبرى، وحتى التهديد بمهاجمة المواقع النووية جريمة وضد الحقوق الدولية".

وأضاف "للدفاع عن أنفسنا ومواقعنا النووية، لدينا أدواتنا وأساليبنا الخاصة، ونحن نعتمد عليها".