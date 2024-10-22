وقال الجيش الإسرائيلي، على موقعه على الإنترنت، إن الرقيب يشاي مان، المقاتل في الكتيبة 50 من لواء ناحال، قتل في حادث سيارة عملياتي بالقرب من قطاع غزة.

وأوضح الجيش أن يشاي مان، يبلغ من العمر 21 عاما، وأنه من منطقة متسفا أريحا.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم إخطار عائلته، بأمر مقتله.

وبحسب رقم عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المذكور على الموقع منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد ارتفع إلى 750 قتيلا بين ضابط وجندي، وهم ممن تم إبلاغ ذويهم بمقتلهم.

ووفقا لما نشرته حسابات على موقع "إكس"، فقد تحدثت وسائل إعلام عبرية عن نقل 16 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى زيف في صفد.