وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية "115 شهيدا و487 إصابة" نقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 100282 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت وزارة الصحة في بيان سابق، إن حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء، بلغت 35، 26 منهم شمالي القطاع.