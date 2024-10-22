وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "غارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم طفل".

وأشار إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى 57، من بينهم 17 استدعت إصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج وحال 7 منهم حرجة.

ووفق الوكالة "تسببت الغارة بأضرار كبيرة في مستشفى الحريري".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ ليل أمس سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدفت إحداها محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي شنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول الشهر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.