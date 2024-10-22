وأوضحت الوكالة أن عناصر الإطفاء في المصفاة بالتعاون مع الجهات العامة في المحافظة أخمدت الحريق، بعد أن امتد إلى بعض الخطوط التي تحتوي مواد نفطية.

وقال مدير المصفاة أكرم العلي لـ"سانا": "تم إطفاء الحريق بالتعاون بين كل الجهات في محافظة حمص وتجري عمليات التبريد".

وأكد العلي أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وأوضح أن أسباب اندلاع الحريق غير معروفة حتى الآن، مشيرا إلى أن "التحقيقات تجري لمعرفة الأسباب".