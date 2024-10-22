وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 24 من جراء الغارة، في حصيلة أولية.

وأظهر مقطع فيديو دخانا يتصاعد من مكان قريب من مدخل المستشفى الجامعي، في منطقة الجناح قرب الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما استهدفت غارات اسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية مساء الإثنين، بعيد تحذيرات إسرائيلية جديدة بإخلاء مبان في أحياء مختلفة في المنطقة تمهيدا لقصفها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، بوقوع "غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على منطقة الأوزاعي" في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحي منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل.

وقال مصدر في الهيئة الصحية الإسلامية، وهي هيئة إسعاف تابعة لحزب الله، لوكالة "فرانس برس"، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي الأوزاعي.

وقالت الوكالة أيضا إن "غارة معادية استهدفت منطقة حارة حريك قرب محطة علامة في الضاحية الجنوبية".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، التحذير على منصة "إكس"، مشيرا إلى الأماكن التي يتعين إخلاؤها، بما في ذلك منطقة قريبة من مطار بيروت.