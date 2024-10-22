دعا الجيش الإسرئيلي، مساء الاثنين، سكان في مباني محددة في حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، على إخلائها.
وحذر المتحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، من أنه سيضرب أهدافا تابعة حزب الله هناك قريبا.
وقال أدرعي مخاطبا سكان تلك المناطق "أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".
وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"
وجاء في المنشور مرفقا بخريطة "إنذار إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المباني المحدد في الخارطة والواقع في الضاحية الجنوبية".
ويأتي هذا التحذير بعد وقت قصير من نشر الجيش الإسرائيلي، ما قال إنه مخبأ لحزب الله يحتفظ فيه بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب، تحت مستشفى الساحل في حارة حريك.
وأكد أن أن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم بعمليات استطلاعية متواصلة للمجمع.
في المقابل، أكد مدير مستشفى الساحل، فادي علامة، أنه تم إخلاء المستشفى من المرضى والطاقم الطبي، ونفى في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" ما وصفها بالإدعاءات الإسرائيلية بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله أسفل المستشفى.