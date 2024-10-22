وحذر المتحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، من أنه سيضرب أهدافا تابعة حزب الله هناك قريبا.

وقال أدرعي مخاطبا سكان تلك المناطق "أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"