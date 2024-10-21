ونفى علامة في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، ما وصفها بالإدعاءات الإسرائيلية بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله أسفل المستشفى.

وقال: "المستشفى غير معني بشيء من غير معالجة الجرحى والمرضى".

ونشر الجيش الإسرائيلي، الإثنين، ما قال إنها مخابئ لحزب الله يحتفظ فيها بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب، تحت مستشفى الساحل في حارة حريك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "نكشف معلومات خطيرة عن قيام حزب الله بوضع الملجأ الخاص بالمدعو حسن نصر الله تحت مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت".

وأضاف أدرعي أن "فتحتي الدخول والخروج -للمخبئ- تقعان داخل عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل".

وكشف أدرعي أن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم حاليا بعمليات استطلاعية متواصلة للمجمع .