وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "نكشف معلومات خطيرة عن قيام حزب الله بوضع الملجأ الخاص بالمدعو حسن نصر الله تحت مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت".

وأضاف أدرعي أن "فتحتي الدخول والخروج -للمخبئ- تقعان داخل عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل".

وتابع أن "هذه الأموال مخصصة حصريا لتسليح منظمة حزب الله الإرهابية، ولا ولم تكن لها أي وجهة أخرى".

وكشف أدرعي أن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم حاليا بعمليات استطلاعية متواصلة للمجمع .

استهداف مؤسسة "القرض الحسن"

وكانت غارات جوية إسرائيلية، قد استهدفت الليلة الماضية فروعا لجمعية مؤسسة القرض الحسن، وهي مؤسسة مالية مرتبطة بحزب الله، في تصعيد للهجوم الإسرائيلي على الجماعة.

وفي بيان عبر منصة "إكس"، اعتبر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "جمعية القرض الحسن تشارك في تمويل النشاطات الإرهابية لمنظمة حزب الله ضد إسرائيل"، مشيرا إلى أن الجيش "قرر مهاجمة هذه البنى التحتية".

و"القرض الحسن" جمعية مالية تابعة لحزب الله، تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات.

وتفيد وزارة الخزانة الأميركية أن جمعية القرض الحسن يستخدمها حزب الله المدعوم من إيران، كغطاء لنشاطات مالية، وللوصول إلى النظام المالي العالمي.