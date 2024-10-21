وجرى خلال اللقاء بحث أمور التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للتهدئة و خفض التصعيد للوصول إلى حلول سلمية.

حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لعاهل البحرين والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي والدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية.