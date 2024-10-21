وقال حزب الله في بيان إنه " استهدف بعد ظهر يوم الإثنين موقع (2222) في جبل الشيخ بصلية صاروخية."

واستهدف حزب الله، يوم الإثنين، بحسب بيانات سابقة، قوات إسرائيلية في أطراف بلدة مركبا الجنوبية ثلاث مرات، واستهدفوا جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم إجلاء الجنود في أطراف بلدة مركبا، كما استهدف ثكنة كيلع ومستوطنة معالوت الإسرائيليتين بالصواريخ.

وفي وقت سابق استهدف مقتلوا الحزب، جنودا إسرائيليين عند عبارة بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية، وعند مثلث رب ثلاثين – عديسة – مركبا جنوباً بالصواريخ، كما استهدفوا معسكر الـ100 شمال اييليت هشاحر ومستوطنة كرمئيل الإسرائيليتين بالصواريخ.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق في أول أكتوبر الجاري عملية برية في جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله ودفع عناصره بعيدا عن حدود إسرائيل الشمالية، لإعادة سكان مدن شمال إسرائيل إلى منازلهم التي غادروها جراء هجمات حزب الله لدعم قطاع غزة ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر قبل عام.