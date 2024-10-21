وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إلى أن استهداف السيارة أدى إلى احتراقها ومقتل وإصابة من فيها.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع انفجار في حي المزة، مضيفة أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار سيارة في أحد أحياء منطقة المزة بدمشق.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، نيران تشتعل في سيارة وسط شارع في المزة، قالوا إنه لحظة الانفجار المجهول للسيارة التي استهدقت في حي المزة في العاصمة دمشق.