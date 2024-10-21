وقال الجيش الإسرائيلي، إن مروحيات وطائرات قتالية تابعة لسلاح الجو قامت باعتراض 5 مسيرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف الجيش في بيان أنه تم اعتراض المسيرات قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأكد أنه لا يوجد أي تهديد أمني في منطقة مطار بن غوريون.

وكانت سلطة المطارات الإسرائيلية قد أعلنت الإثنين توقف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون قرب تل أبيب قبل أن تعود وتؤكد استئناف حركة الملاحة الجوية.







