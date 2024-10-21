وقالت الهيئة، في بيان إنه "في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء مسير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج / بورسعيد بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة عبر طفلان القضبان من مكان غير معد للعبور ودهسهما القطار".

ودعت الهيئة "المواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات ) وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة".