وقال أبو الغيط للصحفيين خلال زياته إلى لبنان: "نرى أن القرار 1701 هو قرار محوري وينبغي تنفيذه حرفيا وفي أسرع وقت ممكن".

وأوضح أبو الغيط أنه أكد في لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، على أولويات محددة للجامعة العربية من بينها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في لبنان.

وشدد على أن أي تدخلات على الأراضي اللبنانية يعد أمرا غير مقبول. معتبرا أن "الصمت على تكرار سيناريو غزة في لبنان هو اشتراك في الجريمة".

وقال أبو الغيط "شيء محزن أن نرى عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي بعد اعتداء إسرائيل على قوات اليونيفيل قبل أيام".

ووصل أبو الغيط إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس وفد من الجامعة العربية، ولتقى خلال الزيارة عدد من المسؤولين اللبنانيين.