وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "قصف شاحنة أمس الأحد، كانت قد دخلت منطقة كان قد استهدف فيها سابقا شاحنة تابعة لحزب الله وكانت تنقل قاذفة وصواريخ".

وأضاف، أن "الجنود لم يكونوا على دراية أن الشاحنة الثانية تابعة للجيش اللبناني". موضحا أنه "لا يعمل ضد الجيش اللبناني ويعتذر عن الملابسات غير المرغوب فيها".

وأعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، مقتل 3 من جنوده في ضربة إسرائيلية على مركبة عسكرية جنوبي لبنان. وأوضحت قيادة الجيش أن العسكريين الثلاثة قتلوا في استهداف إسرائيلي لآلية كانت تقلهم جنوبي لبنان، على وقع تكثيف إسرائيل غاراتها على مناطق عدة في لبنان منذ نحو شهر.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ 8 أكتوبر الماضي بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرئيل.