وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية لأوروبا هانس كلوغه خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه سيتم إجلاء ما يصل إلى ألف امرأة وطفل مصابين ومرضى من قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة".

وقال هانس كلوغه إن إسرائيل تعهدت بالسماح بحوالى "ألف عملية إجلاء طبية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة".

ولفت إلى أن منظمة الصحة ستقوم بتسهيل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية.

كانت الأمم المتحدة قد دعت، الأحد، إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتسهيل توصيل المساعدات إلى السكان، واصفة المشاهد في شمال القطاع بالمروعة.

ولفتت المنظمة الإنسانية إلى أن المشاهد في شمال غزة "مروعة وسط تقارير عن مقتل العشرات في بيت لاهيا".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "في غزة لا يمكننا أن ننفذ عملية إنسانية على النطاق المطلوب مع وجود عدد قليل من نقاط العبور غير الموثوق بها ومن الصعب الوصول إليها".

ودعا المكتب إلى فتح العديد من الطرق للإمدادات والخدمات المهمة.