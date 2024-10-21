وقالت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالخرطوم، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك، إن "قسم التغذية العلاجية بمستشفي بشائر شهد موت ثلاثة أطفال دون سن العامين بسبب مضاعفات سوء التغذية الذي أصبح يهدد أطفال منطقة جنوب الحزام".

وأضافت أن "سوء التغذية من الأمراض التي تعرض حياة أطفالنا لمخاطر صحية كثيرة قد تؤدي للوفاة، خاصة في وضع الحرب التي تشهدها المنطقة"، مشيرة إلى أن ذلك أدى لزيادة كبيرة في حالات سوء التغذية وسط حديثي الولادة وصغار الأطفال.

وشهدت منطقة جنوب الحزام، التي تشمل أحياء الإنقاذ، الأزهري، السلمة، ومايو، عمليات عسكرية مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة طويلة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

ويعاني القطاع الصحي في السودان من تدهور كبير حيث توقفت 80% من المرافق الصحية في مناطق النزاع، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.