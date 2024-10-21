وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الاثنين منزلا في حي النبي انعام في مدينة بعلبك فجر اليوم ما أدى إلى مقتل 6 لبنانيين من الأطفال والنساء من عائلة عثمان، وإصابة 8 مواطنين في الحي بجروح تراوحت ما بين حرجة ومتوسطة وطفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما وقعت عدة غارات سرائيلية على جبل أبو راشد ووادي السريرة في منطقة جزين جنوبي لبنان.

وتأتي هذه الغارة استكمالا للغارات الأخيرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، والتي يستهدف من خلالها بعض المؤسسات المالية التابعة لحزب الله.

وكان حزب الله أعلن منذ فجر اليوم قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مناطق عدة، وقال إنه استهدف تحركا لقوات إسرائيلية في جبل كحيل في بلدة مارون الراس، وتجمعا لقوات إسرائيلية في خلة وردة برشقة صاروخية، وأنه تمكن أيضا من إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900.

كما أعلن عن استهداف قاعدة بيت هلل برشقة صاروخية.

وعلن الحزب كذلك استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في ‏موقع المالكية وتجمع آخر لقوات إسرائيلية في ‏الحارة الشرقية لبلدة مركبا برشقة صاروخية.