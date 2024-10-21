بداية، كشف موقع أكسيوس الإخباري أن إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أميركي قوله إنه من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على الشروط الإسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن أحد المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في "التطبيق الفعلي" للتأكد من عدم إعادة تسلح حزب الله.

كما تطالب إسرائيل بأن تعمل قواتها الجوية بحرية في المجال الجوي اللبناني.

وقالت أكسيوس، في خبر آخر، إن مبعوث بايدن آموس هوكستين يزور بيروت اليوم لبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين.

من ناحية ثانية، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس الأحد، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة للشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية: "نحتاج إلى إنهاء الحرب"، مضيفة أن بلينكن من المقرر أن "يلتقي بالأطراف" في المنطقة الأسبوع الجاري.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام فإنه من المتوقع أن يصل بلينكن إلى إسرائيل يوم غد الثلاثاء.

وأضافت هاريس، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي للانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل: "عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا في غزة، هو بالفعل غير مقبول".

وفي الوقت نفسه، أكدت أنها ستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.