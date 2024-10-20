وصرّح غالانت خلال زيارة للجنود على الحدود: "نحن لا نهزم العدو فحسب، بل ندمره في كل القرى على طول الحدود، في الأماكن التي خطط حزب الله لاستخدامها منصات لشن هجمات ضد إسرائيل".

وأضاف: "في تلك الأماكن، هناك الآن وجود لقوات الجيش الإسرائيلي التي تسحق المسلحين".

وفي وقت سابق، استهدفت 14 غارة متتالية بلدة الخيام الحدودية في جنوب لبنان خلال ربع ساعة، وفق ما أحصت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، على وقع سلسلة غارات كثيفة طاولت مناطق عدة في جنوب لبنان.

وأوردت الوكالة أن "الطيران المعادي شنّ 14 غارة متتالية.. خلال 15 دقيقة" على البلدة التي تعرضت منذ بدء حزب الله واسرائيل تبادل القصف عبر الحدود قبل عام لسلسة غارات أدت الى نزوح سكانها وأحدثت دمارا واسعا.