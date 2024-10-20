وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه قصفوا "قاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد برشقة صاروخية كبيرة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق إن "حزب الله أطلق على إسرائيل نحو 160 مقذوفا الأحد".

وأعلن الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف حوالي 175 هدفا تابعا لحماس وحزب الله، في غزة ولبنان على التوالي في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 65 عنصرا من حزب الله قتلوا في غارات جوية إسرائيلية في جنوب لبنان، في الساعات الـ24 الماضية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل الأحد.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف أيضا عشرات من الأهداف لحزب الله، فيما تواصل 4 فرق عملها على الأرض ضد حزب الله.

وأضاف أن عشرات المسلحين قتلوا أيضا خلال العمليات في قطاع غزة السبت.