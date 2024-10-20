وبحسب "آيه بي سي نيوز" فقد دعت منظمة أوكسفام، وهي اتحاد غير ربحي يمثل 21 منظمة غير حكومية، إلى إجراء تحقيق مستقل بعد مقتل 4 مهندسين مياه في بلدة شرق خان يونس بغزة أثناء توجههم لإصلاح البنية التحتية للمياه.

وفقا لأوكسفام: "كان المهندسون يعملون لصالح منظمة شريكة لأوكسفام وكانوا قد نسقوا مع السلطات الإسرائيلية للقيام بالعمل".

وذكرت المنظمة أنه "على الرغم من التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية، تم قصف مركبتهم التي تحمل علامات واضحة".

وكانت الأمم المتحدة قد مولت إنشاء محطة كبيرة لتوليد المياه في خان يونس والتي تأسست في 2017 لتوفير مياه الشرب لمناطق في دير البلح وخان يونس، وكذلك في المواصي حيث نزح العديد من سكان غزة بسبب الحرب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 20 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بينما لا تنتج حاليا سوى نحو 1500 متر مكعب بسبب نقص الكهرباء.

ويعتمد قطاع غزة على إسرائيل في الحصول على معظم احتياجاته من الكهرباء، وانقطعت تلك الإمدادات منذ اندلاع الحرب.

وذكرت وكالات إغاثة غربية أن الحرب الإسرائيلية في غزة تسببت في أزمة إنسانية في القطاع شملت نقص الطعام وشح والمياه وانهيار نظام الصرف الصحي.