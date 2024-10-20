وذكرت "المقاومة الإسلامية" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر الأحد هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

فيما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 4:21 والساعة 4:22 (فجرا) في منطقة مروم الجولان، تسلل هدف جوي مشبوه من جهة الشرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة".

وأشار البيان إلى أنه "لم يبلغ عن وقوع إصابات".

ومساء السبت أعلنت "المقاومة الإسلامية" استهداف هدف حيوي في أم الرشراش "إيلات" بواسطة الطيران المسير وهدف آخر في الجولان.

كما تحدثت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت سابق من صباح السبت، أنها هاجمت هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.

وتعلن الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.