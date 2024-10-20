وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه استهدف مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بالصواريخ.

واستهدف حزب الله مساء السبت وفقا لبيان أصدره تجمعا لقوات إسرائيلية في المنارة، بالإضافة إلى قصف صاروخي على جنود إسرائيليين عند بوابة شبعا.

كما قال حزب الله إنه قصف "مستعمرة كريات آتا شرقي حيفا بصلية صاروخية نوعية".

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن حزب الله أطلق نحو 200 مقذوف على إسرائيل يوم السبت.

وأكد الجيش الإسرائيلي يوم السبت وفاة أحد جنوده بعد إصابته بجروح خطيرة خلال المعارك بجنوب لبنان في التاسع من أكتوبر الجاري.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023.

ونفذت إسرائيل توغلا بريا داخل لبنان قبل ثلاثة أسابيع تقريبا في محاولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة الحدودية والسماح لمواطنيها بالعودة بعد فرارهم منها بسبب القتال.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية فإن نحو 2400 شخص قُتلوا في لبنان، معظمهم الشهر الماضي، بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 59 شخصا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.