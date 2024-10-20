ووفق مراسلنا فإن قصفا إسرائيليا استهدف، مساء السبت، مربعا سكنيا بالكامل في بيت لاهيا بقطاع غزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد نقلت عن مصادر محلية قولها إن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 73 فلسطينيا.

وتعهدت إسرائيل في السادس من أكتوبر بمنع حركة حماس من إعادة تنظيم صفوفها في شمال غزة، وشنت هجوما جويا وبريا واسع النطاق، وشددت حصارها على المنطقة التي مزقتها الحرب ودفعت عشرات الآلاف من الناس إلى النزوح.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية في شمال قطاع غزة، في وقت سابق من يوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا فيما تتواجد دبابات الجيش الإسرائيلية على البوابات وتطلق قذائفها عليها وداخل الساحة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري لمخيم جباليا شمال غزة ويشدد من حصاره لآلاف العائلات الفلسطينية في منازلها وسط تكثيف لعملياته الجوية والبرية.

وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن السبت مقتل أكثر من 400 فلسطيني في شمال قطاع غزة في الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا السبت إن الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، يعانون "أهوالا تفوق الوصف".

وأضافت مسويا في منشور على منصة إكس: "أخبار مروعة من شمال غزة حيث لا يزال الفلسطينيون يعانون أهوالا تفوق الوصف تحت الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية. يجب أن تتوقف هذه الفظائع".