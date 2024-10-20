وقالت البعثة ردا على سؤال بشأن دور إيران في الهجوم إن "هذا العمل قام به حزب الله اللبناني"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا".

واعتبر نتنياهو أن حزب الله ارتكب "خطأ فادحا" بمحاولة اغتياله هو وزوجته اليوم السبت.

وجاء ذلك بعدما قال متحدث باسم نتنياهو إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان استهدفت منزل العطلات الخاص بنتنياهو.

وأكد المتحدث أن نتنياهو لم يكن موجودا في محيط منزله في قيسارية، وقت الهجوم، ولم تقع أي إصابات.

وفي وقت لاحق، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا لنتنياهو وهو يسير في إحدى الحدائق، وقال في المقطع الذي صوره أحد مساعديه: "لن يثنينا شيء، سنستمر حتى النصر".

وأعلن حزب الله بحلول مساء اليوم السبت مسؤوليته عن 20 هجوما على أهداف عسكرية إسرائيلية منذ منتصف الليل، جميعها بإطلاق رشقات صاروخية.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023.

ونفذت إسرائيل توغلا بريا داخل لبنان قبل ثلاثة أسابيع تقريبا في محاولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة الحدودية والسماح لمواطنيها بالعودة بعد فرارهم منها بسبب القتال.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية فإن نحو 2400 شخص قُتلوا في لبنان، معظمهم الشهر الماضي، بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 59 شخصا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.