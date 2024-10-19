ونشر أدرعي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وعلّق عليه: "صور جديدة ليحيى السنوار في ساعة متأخرة من ليلة 6 أكتوبر قبيل مجزرة السابع من أكتوبر تظهر السنوار منشغلا ببقائه وبقاء أفراد عائلته على قيد الحياة وإعداد مسار هروبه".

وأضاف أدرعي: "في مقطع الفيديو نرى هروب السنوار وأفراد عائلته إلى مجمع تحت أرضي وقع تحت منزلهم، خلال ليلة السادس من أكتوبر".

وتابع: "السنوار، وأبناؤه وزوجته يهربون إلى النفق ويزودونه على مدار ساعات طويلة بغية التزود بأكياس الغذاء، والماء، والمخدات، وشاشة البلازما، والمراتب وغيرها من المنتجات الضرورية للمكوث لفترة طويلة".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، السبت، إن السنوار كان يعيش داخل الأنفاق طوال فترة الحرب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الخميس، رسميا مقتل السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه: "في ختام عملية مطاردة استغرقت عامًا كاملا قضت قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على المدعو يحيي السنوار زعيم حماس".