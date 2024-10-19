وحسب المصدر ذاته، فإن أهداف جولة بلينكن في المنطقة تشمل محاولة تجديد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، والترويج لخطة اليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، ومناقشة الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن، الخميس، أنه سيرسل وزير خارجيته إلى إسرائيل لمحاولة الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وقال بايدن للصحفيين بعيد وصوله إلى ألمانيا: "حان الوقت لتنتهي هذه الحرب ويعود هؤلاء الرهائن، وهذا ما نحن مستعدون للقيام به، وأنا سأرسل أنتوني بلينكن إلى إسرائيل"، مشيرا إلى أن الزيارة ستحصل في غضون "أربعة أو خمسة أيام".

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن تريد استئناف المحادثات بشأن مقترح لوقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن في قطاع غزة بعد مقتل السنوار.

كما ذكرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، السبت، أن مقتل السنوار يعد "فرصة لوقف إطلاق النار".