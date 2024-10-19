وقال مدير المستشفى مروان سلطان إنّ "الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية".

وأضاف أنّ "هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى".

وأفادت مصادر بوفاة مريضين داخل المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة نتيجة حصاره وقطع التيار الكهربائي والإمدادات الطبية عنه.

وأشارت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت "الطوابق العليا من المستشفى الإندونيسي شمال غزة"، مضيفة أنّ "أكثر من 40 مريضا وجريحا" أصيبوا بجروح إضافة إلى الطاقم الطبي.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن 42519 فلسطينيا على الأقل قُتلوا و99637 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.