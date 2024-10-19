ويقوم الجيش الإسرائيلي منذ أول أكتوبر الجاري بعملية عسكرية في جنوب لبنان مستهدفا مواقع حزب الله ، مع شن هجمات جوية مكثفة ما أسفر عن دمار هائل للمباني والبنية التحتية وسقوط قتلى وجرحى ونزوح هائل لسكان الجنوب.

من جانبه، أعلن حزب الله قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا في شمال إسرائيل، السبت، في عملية قال إنها نفذت تحت شعار "لبيك يا نصر الله"، في إشارة الى أمينه العام الذي قتل قبل 3 أسابيع بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إنه قصف "السبت قاعدة ناشر العسكرية شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية كبيرة"، وذلك بعد أيّام من إعلانه إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل.

وأصيب 9 إسرائيليين، السبت، جراء صواريخ أطلقت من لبنان على حيفا والجليل الغربي بشمال إسرائيل .

وقالت نجمة داود الحمراء، وفق ما نشرته قناة 13 الإسرائيلية، إن 9 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة جراء القصف على كريات تا بحيفا والجليل الغربي.

وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أنه في أعقاب إطلاق الإنذارات في حيفا والكريوت، تم الكشف عن سقوط صاروخ في كريات تا أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات ومركبة كانت متوقفة بالقرب من مبنى سكني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق حوالي 55 صاروخاً من لبنان خلال الساعة الماضية.