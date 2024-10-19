ولفت مراسل "سكاي نيوز عربية" إلى إصابة شخصين في كريات أتا قرب حيفا، بينما دوت صفارات الإنذار في المنطقة.

وأضاف أن الرشقة الصاروخية الأخيرة على كريوت شمالي تل أبيب تضمنت 20 صاروخا.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، أن طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيسارية.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء أكد أن طائرة بدون طيار أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن "نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك".

وكان بيان للجيش الإسرائيلي قد ذكر أن "صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في غليلوت شمال تل أبيب عقب تسلل مسيرة من لبنان".

ولم تعلن جماعة حزب الله اللبنانية، والتي تتبادل إطلاق النار مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم بالطائرات المسيرة كما لم تعلن أي جماعة مسلحة أخرى.